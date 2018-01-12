Ankara'da belediye din eğitimine başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ortaokul ve lise öğrencilerinin 'Milli ve manevi duygulara bağlı, ahlaki ve erdemli birer birey olmalarına katkı sağlamak ve öğrencilerin dini değerlerini sağlamlaştırmak' amacıyla yeni bir program başlatıyor.