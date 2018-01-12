Ankara'da belediye din eğitimine başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ortaokul ve lise öğrencilerine din eğimi verecek.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, program kapsamında gönüllü eğitimciler "Medeniyet Banisi Genç Yürekler" adı altında ortaokulları ve liseleri ziyaret ederek sohbetler gerçekleştirecek. Bu konuda, Belediye ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü yapılmasına karar verildi.
Proje, “Medeniyet Banisi Genç Yürekler” sayfasından “Ümmet-i Muhammed'in geleceğine katkıda bulunmak hedefiyle Allah rızası için Bismillah dedik. Dua bekleriz…” diyerek başlatıldı.