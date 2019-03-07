Ankara'da 8 Mart etkinliği: Devrimde Kübalı kadınlar

Çankaya Belediyesi ve José Martí Küba Dostluk Derneği iş birliğiyle, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 'Devrimde Kübalı Kadınlar' konulu bir etkinlik düzenlendi.

Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve José Martí Küba Dostluk Derneği, Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez’in katılımıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir etkinlik düzenledi.

Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasında belediye başkan yardımcısı Gülsün Bor Güner Çankaya Belediyesi'nin kadınlara yönelik hizmetlerinden bahsetti.

José Martí Küba Dostluk Derneği adına söz alan Nahide Özkan, Küba sosyalist devriminin kadın ve erkek eşitliği konusunda elde ettiği başarıların dayanaklarından birinin kadınların örgütlü gücü olduğunu vurguladı.

Ardından Küba konsolosu Mayvet Gonzalez Fernandez söz aldı. Kübalı kadınların devrimden bu yana elde ettiği kazanımları sayısal verilerle anlatan Fernandez, bu başarının, tarihin en uzun soykırımı olan ablukaya rağmen gerçekleştiğinin altını çizdi.

Etkinlik Kübalı kadınların devrimden sonra her alanda kat ettikleri yolu anlatan “Devrimde Kübalı Kadınlar” isimli belgeselin gösterimi ile son buldu.