Ankara'da 11 saatlik elektrik kesintisi: Dağıtım şirketleri iflasta

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Kızılay’da önceki gün yaşanan 11 saatlik elektrik kesintisine yol açan arızanın dağıtım şirketlerinin iflasının göstergesi olduğunu açıkladı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi önceki gün Kızılay’da Necatibey Caddesi, İzmir Caddesi ve Ziya Gökalp Caddesi arasındaki bütün bölgeyi kapsayan 11 saatlik elektrik kesintisiyle ilgili açıklama yaptı.

Sözkonusu kesintinin dağıtım şirketlerinin iflasının göstergesi olduğunu vurgulayan EMO Ankara Şubesi, kamunun can ve mal güvenliği için trafoların bakımlarının düzenli olarak sorumluluk belgesi sahibi mühendisler tarafından yapılmasının önemine işaret etti.

Açıklamada şöyle denildi:

'ANKARA’DA 11 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN İFLASININ GÖSTERGESİDİR!'

"20 Mart 2019 tarihinde 06.00-17.04 saatleri arasında Kızılay’da yaklaşık 11 saat elektrik kesintisi yaşanmıştır. Necatibey Caddesi, İzmir Caddesi ve Ziya Gökalp Caddesi arasındaki bütün bölgeyi kapsayan elektrik kesintisi, bu bölge içerisinde yaşayan, hizmet üreten tüm bölge halkını mağdur etmiştir.

EMO Ankara Şubesi tarafından yapılan araştırmada; Moda çarşısının altında bulunan 2 adet gaz izoleli modüler hücre içindeki gazın bitmesinden dolayı patladığı, bu patlamadan dolayı baralarda hasar oluştuğu ve 2 adet 1.000 kVA trafonun devre dışı kaldığı gözlemlenmiştir.

Bu arıza özelinde de görüldüğü üzere, dağıtım şirketi bünyesinde bulunan trafoların bakımlarının düzenli yapılması, özel ve tüzel kişilere ait trafoların bakımlarının ise Yüksek Gerilim İşletme sorumluluğu belgesi olan mühendisler tarafından yaptırılması kamunun can ve mal güvenliği ve yurttaşların nitelikli hizmet alması açısından önem arz etmektedir.”