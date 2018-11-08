Ankara Üniversitesinde 'Sosyalist Küba'da Yeni Anayasa Tartışmaları' etkinliği gerçekleşti

Ankara Üniversitesi bünyesinde yer alan Aydınlanma ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu, Küba Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nuez'in katılımıyla 'Sosyalist Küba'da Yeni Anayasa Tartışmaları' etkinliği gerçekleştirdi.

Ankara Üniversitesi bünyesinde yer alan Aydınlanma ve sosyal araştırmalar öğrenci topluluğu Küba Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nuez'in katılımıyla Küba'da yeni anayasa tartışmaları etkinliği düzenledi.

Küba Ankara Büyükelçisi'nin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik konuşmacılarından Hakan Bulut Küba halkının yeni anayasa tartışmaları süreci içerisinde işçi federasyonları ve devrimi koruma komiteleriyle birlikte tartışmaların içerisinde yer aldığına değindi.

Etkinliğin devamında konuşan Küba Ankara Büyükelçisi Nuez, dünyada yeni anayasa tartışmasının takip edilmesinin yanı sıra tüm Küba halkının doğrudan tartışmaların içerisinde yer aldığını söyledi.

Nuez yeni anayasa maddeleri üzerine değerlendirmede bulunarak daha katılımcı bir sosyalist ülke inşa edilmesinin amaçlandığını belirtti. Konuşmasının devamında idari ve ekonomik yapının sosyalist olmasıyla ilgili maddelerin anayasaya eklendiğine ve bu maddelerin halihazırda Küba'da uygulanmakta olmasına rağmen insan hakları, çevrenin korunması, yurttaşlık haklarıyla ilgili konuların anayasa maddesi haline getirildiğini belirtti.

Etkinlik katılımcıların dinleyicilerden gelen soruları cevaplanmasının ardından sona erdi.