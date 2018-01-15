Ankara NHKM'de 'Sevdalı Bulut' sergisi

Nazım Hikmet’in 116. yaşının kutlamaları kapsamında Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde “Sevdalı Bulut” sergisinin açılışı gerçekleşti.

Nazım Hikmet’in 116. yaşının kutlamaları kapsamında Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde “Sevdalı Bulut” sergisinin açılışı gerçekleşti.

Sergide yazarın kaleme aldığı Sevdalı Bulut masalının İspanyolca basımında yer alan görseller sergileniyor.

Ziyaretçiler sergide, hazırlanan Türkçe metin materyali eşliğinde Fransız çizer Malok’un "Sevdalı Bulut" için çizdiği resimleri görebilir.

Öğrencilerin yarıyıl tatili boyunca da açık kalacak olan sergiye, Nazım Hikmet’i ve eserlerini çocuk ve gençlere daha fazla tanıtmak isteyen tüm Nazım severler davetli!