Ankara Gar katliamında oğlunu kaybeden babaya Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

10 Ekim Ankara Gar katliamında oğlu Güney Doğan’ı kaybeden baba Mustafa Doğan hakkında Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla açılan davada 10 ay hapis cezası verildi.

Ankara Garı'nda, 10 Ekim 2015 tarihinde IŞİD saldırısı sonucu yaşamını yitirenlerden biri olan Güney Doğan'ın babası Mustafa Doğan hakkında, açılan "Cumhurbaşkanı'na hakaret" davasının ilk duruşması Ankara Batı Adliyesi 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi görüldü.

Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre, Ankara Gar katliamı davasının Sincan Cezaevi Kampüsü’nde 3 Ağustos 2018 tarihinde görülen karar duruşmasında Mustafa Doğan’ın, “(...) Bu ülkenin adaletine güvenmiyoruz, katil devlet hesap verecek, 10 Ekim’de canlarımızı katleden bilinsin ki siyasi iktidardır. Bilinmeli ki AKP iktidarıdır. Faşist Tayyip Erdoğan’dır. Benim çocuğumun geleceğini katleden Tayyip Erdoğan’dır” sözleri nedeniyle, hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" davası açılmıştı.

Mahkeme heyeti, TCK 299/1 maddesi uyarınca cezalandırılan baba Mustafa Doğan hakkında, cezasının 6’da 1 oranında indirilerek 10 aya düşürülmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.