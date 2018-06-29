Ankara Başsavcılığı'ndan Alaattin Çakıcı açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaatin Çakıcı'nın gazeteciler hakkındaki tehditlerine ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "29/06/2018 tarihinde Allattin çakıcı imzası ile kamuoyuna duyurusu yapılan basın bildirisinde, bir kısım gazetecilere yönelik olarak tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nin 106/2-d maddesinde düzenlenen örgütün korkutucu gücünden istifade suretiyle ölümle tehdit, halk arasında korku kaygı oluşturmak amacı ile tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlarından dolayı resen soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.