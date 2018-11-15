Ankara Barosu'ndan açıklama: Polis üyelerimizi darp etti, artık avukat yollamayacağız

Ankara Barosu, CMK'den görevlendirilen iki avukatın bir polis memuru ve mahkeme mübaşiri tarafından dövüldüğünü, saldırganlar hakkında etkin bir soruşturma yürütülmemesi halinde, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği'nden gelecek talepler için 19 Aralık'tan itibaren CMK avukatı ataması yapmayacaklarını açıkladı

Ankara Barosu, iki avukatın darp edilmesi sonrası toplanan yönetim kurulunun oy birliği ile aldığı kararla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Baro, CMK'den görevlendirilen iki avukatın bir polis memuru ve mahkeme mübaşiri tarafından dövüldüğünü, saldırganlar hakkında etkin bir soruşturma yürütülmemesi halinde, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği'nden gelecek talepler için 19 Aralık'tan itibaren CMK avukatı ataması yapmayacaklarını açıkladı

Açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir dosya kapsamında, tahkikat mercilerinin talebi üzerine CMK Uygulamaları Merkezi tarafından müdafi olarak Ankara Barosu avukatlarından Fadime Eymir'in görevlendirildiğini, Eymir'in Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği duruşma salonu önünde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği'nde görev yaptığı bilinen bir polis memuru tarafından önce sözlü hakarete maruz kaldığını, akabinde aynı polis memuru tarafından adliye koridorunda darp edildiği belirtildi. Açıklamada, avukatın elbisesinin parçalandığı ve yaralandığı belirtilerek, "Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na hemen aynı gün suç duyurusunda bulunulmuştur. Avukat Hakları Merkezi üyesi Av. Büşra Pamukçu ile Ankara Barosu Yönetim kurulu üyeleri Av. Burcu Mine Gargın ve Av. Güzin Tanyeri de derhal olay yerinde hazır bulunmuşlar, darp edilen meslektaşın Adli Tıptan rapor alma ve savcılık şikayeti esnasında yanında olmuşlardır. Başına gelen kolluk şiddetini görevlendirildiği dosya sorgu zaptına geçirmek isteyen Avukat Fadime Eymir'in bu talebinin sorgu hakimi tarafından reddedilmesi üzerine sorgu hakimi ile bu konu hakkında görüşmek için duruşma salonuna girmek isteyen Avukat Hakları Merkezi üyesi Av. Büşra Pamukçu, mübaşir ve bir görevli tarafından yaka paça duruşma salonundan dışarıya çıkarılmış ve üzerine kapatılan kapının koluna çarpması neticesi yaralanmıştır" denildi.

CMK atamaları ve prosedürün hatırlatıldığı açıklamada, "Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından, iki meslektaşımızın adliyede darp edilmesi nedeniyle şüphelilerin kimlik bilgilerinin soruşturma dosyası ve baromuzla paylaşılarak etkin idari ve cezai soruşturma yürütüleceği hususunda avukat kamuoyu tatmin edilene kadar Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği'nden gelecek talepler için CMK kapsamında atamaların durdurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.