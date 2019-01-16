Ankara Barosu: Öğretmenlere topukluyu yasaklayan müdür soruşturulsun

Ankara Barosu, bir ilkokulda kadın öğretmenlere topuklu ayakkabının yasaklanması ile ilgili okul müdürü hakkında idari soruşturma başlatılması için başvurdu. Baro, 'Gericiliğin normalleştirilmeye çalışılmasına izin vermeyeceğiz' başlıklı bir açıklama yayımladı.

Ankara Barosu, Sincan Akşemsettin İlkokulu'nda kadın öğretmenlere topuklu ayakkabının yasaklanması ile ilgili okul müdürü Mehmet İpek hakkında idari soruşturma başlatılması için başvuruda bulundu.

Ankara Barosu'nun "Gericiliğin normalleştirilmeye çalışılmasına izin vermeyeceğiz" başlıklı açıklaması şu şekilde:

"Bu vesile ile diğer bireylerin yaşam pratiklerine, kişisel tercihlerine karışma hakkını kendinde gören ve hem de bunu devlet memuru sıfatıyla yapan ya da yapmayı düşünen herkese hatırlatmak isteriz ki; özel alanınızda kalması gereken şahsi düşüncelerinizi kamusal alana yaygın hale getirmeye çalıştığınızda karşınızda laik Cumhuriyet'e bağlı hak savunucularını bulacaksınız.

Çünkü anılan bu olay, bir ilkokul müdürünün tolere edilebilir düşüncesizliği değil yaşam tercihlerine yapılan çağdışı bir müdahale ve gericiliği normalleştirmeye çalışan beyhude bir girişimdir.

Kadın bedeni üzerinden yapılmaya çalışılan her müdahale politiktir. Eğitim yuvalarında olması hiçbir paralel evrende doğru olmayan bu politika, bu zihniyet ve bu zihniyetin yüzyıllarca geriden gelen savunucularının hak ettikleri sosyal ve hukuksal müeyyideyi derhal görmeleri için sürecin peşinde olduğumuzu, tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

NE OLMUŞTU?

Ankara Sincan'da Akşemsettin İlkokulu müdürü, kadın öğretmenlere önce topuklu ayakkabının caiz olmadığı yönünde yazı göndermiş ardından da 10 Ocak 2019 tarihli resmi bir yazıyla da topuklu ayakkabıyı yasakladığı ortaya çıkmıştı.