Ankapark’ın girişi 19 milyon liraya mı mal oldu?

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankapark’ın işletme ihalesini alan firmayı ve kamu israfını sorgulamayı sürdürüyor. Oda Başkanı Candan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 'Ankapark’ın giriş kapısı 19 milyon liraya mı mal oldu? İhaleyi alan firmanın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden alacağı mı var' sorularını yöneltti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, israf park olarak da anılan ve AOÇ’de Mustafa Kemal Atatürk’ün şartlı bağışı ihlal edilerek inşa edilen Ankapark’ın giriş kapısının 19 milyon liraya mal olup olmadığını Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanıtlamasını istedi.

Başkent’in kara deliği haline gelen Ankapark'ta imar planı süreçlerine ilişkin davaların devam ettiğini hatırlatan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankapark’ın işletme ihalesini alan firmayı ve kamu israfını sorgulamayı sürdürüyor.

İHALEYİ ALAN FİRMANIN BELEDİYEDEN ALACAĞI VAR MI?

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne “Ankapark’ın giriş kapısı 19 milyon liraya mı mal oldu? İhaleyi alan firmanın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden alacağı mı var” sorularını yöneltti.

Büyükşehir Belediyesi yetkililerine seslenen Candan “Tüm soruların cevaplarını kamuoyuna açıklayın” dedi.

Candan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne resmi yazı yazarak, firmanın daha önceki yıllara ait iş ve ticari ilişkisi olup olmadığını da sorguladıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Resmi yazıda, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde bulunan ve imar planları süreçlerine ilişkin davaların ettiği Ankapark’ın 20 Eylül 2018 tarihinde yapılan işletme ihalesini GBM Ticaret A.Ş. ile Çelik Ortak Girişim Grubu aldığını anımsatarak, işletme ihalesini ortak girişim grubu kurarak konsorsiyum yapan GBM Ticaret A.Ş ve Çelik ismi ile konsorsiyuma giren firmanın tekil firma olarak ticari kimlik bilgileri ile birlikte, GBM Ticaret A.Ş ve Çelik isimli firmanın belediye ile daha önceki yıllara ait bir iş ve ticari ilişkisi olup olmadığı, son 5 yıl içerisinde her iki firmaya ait bir yapım/hizmet, danışmanlık ve/veya mal alımı ile ilgili bir sözleşmenin olup olmadığı, var ise hangi ihalelerin söz konusu iki firma tarafından alındığı ile ilgili Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince tarafımıza bilgi verilmesini istedik.”

'ANKAPARK AOÇ'YE İADE EDİLMELİ'

Candan, Ankapark’ın yapım ve bakım ihale süreçlerini de yakından takip ettiklerini belirterek, önümüzdeki dönemde bu konuda da kamuoyuna açıklama yapacaklarını bildirdi.

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Ankapark’ın ana giriş kapısı 19 milyon liraya mı oldu? Daha önce defalarca kamuoyuna açıklamalarda bulunmuştuk. Ankapark'ta 3 bin personel çalışacak. Personel giderleri, elektrik, 100 bin metrekarelik gölet ve fıskiyenin işletme giderleri, 100 bin metrekarelik kapalı alanın ısıtılması, oyuncakların daha işletmeye açılmadan eskimeye başlamış olması ile bakım onarımı da hesaplandığında, işletme giderlerinin yıllık 1 milyara yaklaşacağını dile getirmiştik. Daha açılmadan kamuyu büyük zarara uğratan bu israf park, bu ekonomik olarak bir çöküş yaşadığımız şu koşullarda, Başkent’e ihanettir. İşletmenin kâr marjını da eklediğinizde Türkiye koşullarında bu işi döndürecek bir durum olmayacağı da ortada. Bu nedenle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne resmi yazı yazarak işletmesini alan firmaya dair de sorgulama yaptık. Ankapark alanı oyuncaklardan arındırılarak Atatürk Orman Çiftliği'ne (AOÇ) iade edilmeli, Gökçek ve Tuna yargılanmalıdır. Atatürk Orman Çiftliği’nde Ankapark yapılması ve onun işletmeye verilmesi hukuksuzdur ve ihanettir.”