Anıtkabir'de Mustafa Kemal'e hakaret eden kadın gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret içeren sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen ve adının Safiye İnci olduğu söylenen kadın Ankara'da gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştı.