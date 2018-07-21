Anıtkabir'de Mustafa Kemal'e hakaret eden kadın gözaltına alındı

Anıtkabir önünde Atatürk'e hakaret içeren video çeken Safiye İnci adlı kadının videoları sosyal medyada paylaşılmıştı.
Büyük tepki çeken paylaşımla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı.
Sosyal medya hesapları inceleme altına alınan İnci, Ankara'da gözaltına alındı.
Safiye İnci Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda, Atatürk’ü sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunuyor. Videonun yayılmasının ardından sosyal medyada da şahsa tepki yağdı. Tutuklanması için çağrı yapılan şahıs, paylaşımların çoğalmasının ardından pişman olduğunu belirttiği bir video yayınladı.
Tepkilere yol açan video şöyle: