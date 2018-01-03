Anavatan Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması: Görüşme doğrulandı

ANAP, Abdullah Gül ile görüşme gerçekleştirdikleri iddiasını doğruladı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ANAP'la görüştüğü iddiasına ilişkin partiden açıklama geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre, açıklamada Gül'ün adının ANAP ile anıldığı belirtilerek, partinin Abdullah Gül ile görüştüğü iddiasını doğruladı. Ancak parti açıklamasında, “Her kesimden her kişi ve kurumla görüşmeler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu herhangi bir kişi ve kuruma yeşil ışık yaktığımız anlamına gelmez. Gül’le yapılan görüşmede ülke sorunlarına ilişkin fikir alışverişinde bulunulmuştur” ifadeleri kullanıldı.