Anaokulu çocuklarına din eğitimi: Arap harflerinin içini boyamaca

Bursa'da Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müftülük arasında imzalanan protokole göre bazı ilkokullarda, okul öncesi çocuklara verilen dinsel eğitim sürerken, kitapların AKP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandığı, okuma yazma bile bilmeyen çocuklara haftada iki gün iki saatten toplam dört saat din eğitimi verildiği ortaya çıktı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müftülük arasında imzalanan protokole göre, henüz okuma yazma bilmeyen ve soyut işlemler dönemine geçmemiş okul öncesi çocuklara dinsel eğitim verilmeye devam ediliyor. Çocuklara dağıtılan kitaplarda "Namaza saygı draması" ile Arap harflerinin öğretilmesi gibi konular yer alıyor.

KİTAPLAR AKP'Lİ BELEDİYEDEN, EĞİTMENLER MÜFTÜLÜKTEN

Çocuklara dağıtılan kitapların Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandığı ortaya çıktı. Kitabın arka kapağında geçen aylarda görevden ayrılan AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin imzası ve öğrencilere başarı dileklerinin yer aldığı görüldü.

NELER ÖĞRETİLİYOR?

Henüz okuma yazma bilmeyen ve soyut işlemler dönemine geçmemiş okul öncesi çocuklara, Müftülük tarafından gönderilen görevliler tarafından dinsel bilgiler öğretiliyor. "Namaza saygı draması", Arap harfleri, harf boyama, peygamberin yaşamı gibi konular anlatılıyor.

Sabah anaokuluna gelen öğrencilere öğleden sonra, öğleden sonra gelen öğrencilere de sabahtan olmak üzere haftada iki gün din eğitimi veriliyor. İki saat süren eğitim böylece haftada dört saate tamamlanıyor.

EĞİTİMCİLER NE DİYOR?

Söz konusu okullarda görev yapan eğitimciler, okul öncesi çocuklara adeta dayatılan bu eğitimden son derece rahatsız.

soL'a konuşan bir eğitimci, henüz 4-5 yaşlarındaki okuma yazma bile bilmeyen çocuklara dinsel soyut bilgilerin aktarılmasının pedagojinin temel ilkelerine aykırı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Pedagoji bilimine göre çocuğun bilişsel (zihinsel) gelişimi dört döneme ayrılıyor. Bunlardan ilki 0-18 ay arası duyusal-motor dönemi, 18 ay-6 yaş arası işlem öncesi dönem, 6-12 yaş arası somut işlemler dönemi ve 12 yaş sonrası soyut işlemler dönemi. Çocuklar ancak 12 yaş sonrasındaki soyut işlemler döneminde çeşitli idealler, fikirler, değerler ve inançları geliştirmeye başlarlar. Toplumun yapısıyla, felsefesiyle, politikayla ilgilenirler. Pedagoji biliminin dışında, böyle bir eğitim Tevhid-i Tedrisat yasasına, laiklik ilkesine ve bilimsel eğitim anlayışına da aykırı. Ancak Milli Eğitim ile Müftülük arasındaki protokole dayanarak bu eğitim çocuklarımıza dayatılıyor."