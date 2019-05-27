Ambulansta oksijen tüpü patladı: 3 aylık bebek yaşamını yitirdi!

Silivri TEM otoyolunda bir ambulansta oksijen tüpünün patlaması sonucu 3 aylık bir bebek yanarak yaşamını yitirdi.

İstanbul’dan Edirne’ye giden bir ambulansta oksijen tüpü patladı, küvezdeki 3 aylık bebek yaşamını yitirdi.

TEM Otoyolu Silivri mevkisinde yol alan ambulanstaki oksijen tüpü patlayarak alev aldı. Ambulanstaki üç personel son anda kendilerini dışarı attı. Ambulansın içinde küvezde olan 3 aylık bebek, yanarak yaşamını yitirdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken 3 aylık bebeğin cenazesi, ailesinin yaşadığı Edirne’deki bir hastaneye sevk edildi.