Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu

İstanbul'da lüks marka aracı ile ambulansa yol vermediği için gözaltına alınan sürücüye 1320 lira para cezası uyguladı.

İstanbul'da ambulansa yol vermediği için gözaltına alınarak adli kontrol kararıyla serbest kalan sürücü hakkında 1320 lira para cezası uyguladı.

Ambulansa yol vermediği görüntüleri ortaya çıkmasının ardından lüks aracın plakasından yola çıkarak sürücü M.E.Y gözaltına alınmıştı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞIYLA SERBEST

Gözaltına alınan sürücünün adliyeye sevk edildiği belirtilirken, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildiği duyuruldu.

İfadesinde, "Ambulansta hasta olmadığını gördüm, şoför bana el kol hareketi yaptı. Önüne geçtim yol vermedim" dediği öne sürülen sürücü hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtilerek 1320 lira para cezasına çarptırıldığı açıklandı.