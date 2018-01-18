Amasra'da fırtına: Dalgalar yer yer 30 metreye ulaştı

Amasra'da akşam saatlerinde etkili olan fırtınanın etkisiyle, dalgalar yer yer 30 metreye ulaştı.

Amasra'da akşam saatlerinde fırtına etkisini artırırken, dalgaların yer yer 30 metreye ulaştığı belirtiliyor.

Bölgede, Küçük Liman'da bakım için karaya çekilmiş bir sac gemi devrildi.

Dalga boyunun 30 metreyi bulduğu Amasra'da, denize uzak mesafedeki kafeler ve otoparktaki araçlar da dalgalara teslim oldu.

Amasralı balıkçılar ise bu yaşlarına kadar bu şekilde dalga görmediklerini suyun küçük limanda bu şekilde yükselmediğini söylerken gecenin ilerleyen saatlerinde fırtınanın şiddetini arttırması bekleniyor.