Altan Tan hakkında 15 yıl hapis istemi

HDP'li Altan Tan hakkında, 2011 yılında PKK'lilerin cenazesine katıldığı ve yaptığı bir konuşma nedeniyle yargılandığı davada 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2011 yılında öldürülen PKK'linin cenazesine katıldığı ve yaptığı bir konuşma nedeniyle, "Terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Altan Tan katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Tan'ın cenazedeki grup ile birlikte yürüdüğü ve bu şekilde "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ile "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüt üyesi olmak" suçlarını işlediğini kaydetti.

15 YIL HAPİS İSTEMİ

Sanık Altan Tan'ın 16 Mayıs ve 4 Haziran 2011 tarihlerindeki eylemlerinde "Terör örgütü propagandası yapmak", 23 Nisan ve 16 Mayıs 2011 tarihlerindeki eylemlerinde ise "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarını işlediğini belirten savcı, bu suçlar yönünden yargılamanın ertelenmesi kararı verilmesini istedi. Savcı; Altan Tan'ın 23 Nisan ve 16 Mayıs tarihli eylemleri nedeniyle ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcının esas hakkındaki görüşünü açıklamasının ardından söz hakkı verilen sanık avukatı savunma yapmak için süre talep etti. Duruşma, sanık avukatına savunma için süre verilerek, ertelendi.

