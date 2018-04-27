Alpullu'yu Fırat Plastik'in sahibi Nevzat Demir satın aldı

Cumhuriyetin ilk şeker fabrikası Alpullu Şeker Fabrikası için en yüksek teklifi 150 milyon TL ile Nevzat Demir'in şirketi Binbir Gıda verdi.

Cumhuriyetin ilk şeker fabrikası Alpullu Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesi bugün gerçekleştirildi. İhalede en yüksek teklifi 150 milyon TL ile Binbir Gıda verdi.

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Erser Grup Tarım Ürünleri San. Tic. AŞ-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu, Sınırlı Sorumlu Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ ve Binbir Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ katıldı.

NTV'de yer alan habere göre, teknik olarak sonuçlanan ihalenin resmi sonucu komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.

NEVZAT DEMİR'DEN 'MİLLİ İŞTAH'

Binbir Gıda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Nevzat Demir'in şirketi. Fırat Plastik'in de sahibi olan Nevzat Demir daha önce de özelleştirmeden Türkiye'nin en büyük deniz tuzlası Çamaltı Tuzlası'nı 21 yıllığına devralmıştı. Demir'in tuzlayı ''Bu cennete kıyamayız'' diyerek genç bir mühendise emanet etmesi dikkat çekmişti.

Nevzat Demir, Petkim'in 2007 yılındaki özelleştirme sürecinde de Socar'ın karşısında ihaleye girmiş ve ''Petkim milli sermayede kalmalı'' vurgusu yapmıştı.