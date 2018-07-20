Aliağa'da zehirlenenlerin sayısı 3 bin 300 oldu

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur'un yaptığı açıklamaya göre Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere yaklaşık 3 bin 300 başvuru yapıldı. 200'e yakın kişinin tedavisi ise hastanelerde devam ediyor.

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere 3 bin 300 civarında başvuru olduğunu belirtti. Salnur, yaptığı açıklamada 200'e yakın kişinin de tedavisinin hastanelerde sürdüğünü söyledi.

Salnur'un açıklamasına göre ilçedeki bir sanayi tesisinde salı akşamı yemek yedikten sonra bazı işçilerin karın ağrısı, baş dönmesi ve ateş şikayetiyle son 3 gündür hastanelere başvuruyor.

Salnur, yaşananlara ilişkin şöyle konuştu: "İzmir 'in farklı hastanelerine 3 bin 300 civarında başvuru oldu. Tabii bunun içerisinde birden fazla kez hastanelere gidenler de var. 200'e yakın kişinin tedavisi hastanelerde sürüyor. Hastalarımızın hayati tehlikesi yok ama sıvı kaybı, tansiyon düşüklüğü ve ateş nedeniyle tedavileri devam ediyor. Birilerinin ortaya attığı gibi olaydan dolayı vefat gibi kötü bir olay söz konusu değil."

İzmir Aliağa'da yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları günlerdir devam ediyor.







