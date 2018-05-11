Zaman Gazetesi davasında Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir'e tahliye kararı verildi.

Zaman Gazetesi'nin eski yazarları ve yöneticilerinin yargılandığı 17’si tutuklu 31 sanıklı davanın duruşması Çağlayan’daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, İbrahim Karayeğen ve Mustafa Ünal, Mehmet Özdemir ile tutuksuz sanıklar Şahin Alpay, Lale Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural Akman, Orhan Kemal Cengiz ve İhsan Dağı hazır bulundu.

Avukatların tahliye taleplerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Şahin Alpay’ın ev hapsini kaldırırken Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir tahliye edildi. Bir sonraki celse 7-8 Haziran tarihlerine ertelendi.