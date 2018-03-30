Alara Karademir için açıklama: Bu şüpheli bir ölümdür

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Alara Karademir, Ankara'ya düzenlenen gezi sırasında hayatını kaybetmişti. Karademir'in ölümü sonrası yapılan resmi açıklamalara tepki gösterilirken, Karademir'in üniversitesi önünde basın açıklaması yapıldı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Alara Karademir'in hayatını kaybetmesi sonrası üniversite önünde bir basın açıklaması yapıldı.

Kadın Meclisleri tarafından yapılan açıklamada, "Alara'nın intihar ettiği iddia ediliyor fakat bu bir şüpheli ölümdür. Alara'nın ölümü bir an önce aydınlatılmalı ve gerçekler açığa çıkmalıdır. Alara'nın ölümünden kim sorumlu. Bu olaya dair sorular cevaplanmalıdır. Kadınlar her gün öldürülürken gerçeklerin üstünün kapatılmasını kabul etmiyoruz. Sesimizi daha da yükselteceğiz. Kadınlara yönelik her türlü düşmanca adımın karşısında bir arada olup mücadelemizi yükselteceğiz" denildi.

Yapılan basın açıklamasının ardından öğrenciler yanlarında getirdikleri karanfil ve fotoğrafları Karademir'in okuduğu fakülte önüne bıraktı.