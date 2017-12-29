Alaattin Çakıcı'nın yeğenine silahlı saldırı

Cezaevinde bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ının yeğeni Adem Çakıcı, İstanbul'da bir otelde silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı (32), Kadıköy'de bir otelde silahlı saldırıya uğradı. Emniyetten gelen bilgiye göre saat 18.00 sularında otelde yemekte olan Çakıcı'ya, yan masadan gelen iki kişi silahla saldırdı.

Şüpheliler, saldırının ardından otelden çıkarak gri renkli bir otomobile binerek kaçtı. Otel görevlilerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen Adem Çakıcı'yı, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Adem Çakıcı'nın hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavi sürüyor.