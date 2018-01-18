Akşener'den 'silahlı eğitim kampı' yorumu: İspatlayamam

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğu iddiasıyla ilgili, 'İddiamın arkasındayım tabii ama bunu ispatlayamam' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Altındağ ve Keçiören ilçe başkanlıklarının açılış törenlerinde, parti otobüsünden katılımcılara hitap etti.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğu iddiasıyla ilgili elinizde bir belge var mı?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Elimde belge bilgi olmuş olsa bunu zaten savcılığa sunarım. Bunu Saygı Öztürk ile kuvvetli bir duyum olarak paylaştım. İyi ki de paylaşmışım, çok mutluyum, İçişleri Bakanlığı soruşturma ve inceleme başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı."

"İddianızın arkasında mısınız?" sorusuna Akşener, "Ben iddiamın arkasındayım tabii. Ama bunu ispatlayamam. Kuvvetli bir duyum bu. Şimdi devletimiz devreye girdi, çok da memnun, mutluyum. Araştırma yapıyorlar. Sadece bilgime başvuruldu, herhangi bir sıfatla değil, bu iddianın sahibi olarak" karşılığını verdi.