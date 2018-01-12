Akşener'den Bahçeli'nin AKP'yle ittifak kararına ilişkin açıklama

Meral Akşener, Devlet Bahçeli'nin AKP'yle ittifak kararına ilişkin açıklamada bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AKP'yle ittifak kararına ilişkin konuştu.

Akşener, "Benim öngörüm 15 Temmuz 2018'de seçim olacak, seçime süre varken MHP Genel Başkanı'nın AK Parti ile iş birliği arayışına girmesi şaşırtıcı. Sayın Bahçeli'nin İYİ Parti'yi HDP ve CHP ile yan yana getiren bir tavsiyesi var. Sayın Bahçeli bize tavsiye verecek konumda değil, siyasette nezakete, zerafete ihtiyaç var" dedi.

"Bahçeli'nin bizimle ilgili yorumlar yapmasını doğru bulmuyorum" diyen Akşener, "70 ilde teşkilatlanma çalışmalarımız sürüyor. Yerel seçimlerde tüm illerde aday göstermeyi hedefliyoruz, bazı büyükşehirlerde iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Birçok kente talibiz, alabileceğimizi gördüğümüz iller var" ifadelerini kullandı.