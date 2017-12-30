Akşener rahatsızlandı, Sakarya programına katılamadı

Partisinin Sakarya il başkanlığı binasının açılışına katılması beklenen İyi Parti genel başkanı Meral Akşener, rahatsızlanınca programını iptal etti. Açılışa genel başkan yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ katıldı.

İyi Parti Sakarya İl Başkanlığı’nın açılışı için Sakarya’ya gelmesi beklenen Meral Akşener programını iptal etti. Akşener ve beraberindekileri karşılamak için TEM Adapazarı gişelerine araçlarıyla giden partililer, parti otobüsünde Meral Akşener’i göremedi.

Akşener’in dün akşam saatlerinde rahatsızlandığı ve İstanbul’da serumla tedavi gördüğü açıklandı. Sakarya programına genel başkan yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ ile Isparta Milletvekili Nuri Okutan katıldı. Aydın ve Özdağ, kendilerini karşılayan partililerle selamlaşarak programa devam etti.