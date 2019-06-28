Akşener hakkında açılan FETÖ soruşturmasına gizlilik kararı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener hakkında "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Akşener hakkında 2016’da başlatılan ve 3 yıldır bekletilen FETÖ soruşturmasına savcılık gizlilik kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İYİP Genel Başkanı Meral Akşener hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlattığı ortaya çıktı. 2016 yılında başlatılan soruşturma dosyası için savcılık Mayıs ayında gizlilik kararı aldırdı.

Meral Akşener'in de avukatlığını yapan İYİ Parti Seçim İşleri Hukuk ve İnsan hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hasan Seymen, tamamen siyasi olarak gördükleri soruşturma ile ilgili Akşener'in ifadesine başvurulmadığını belirtti. Seymen yapığı açıklama da, Akşener'in veremeyeceği hesap olmadığını söyledi.

ERDOĞAN: ASIL FATURA SANA KESİLECEK

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Konya’da yaptığı bir konuşmada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için “Asıl fatura sana kesilecek” ifadelerini kullanmıştı.