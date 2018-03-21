AKP'yi kızdıran sonuçlar açıklayan anket şirketi başkanı gözaltına alındı!

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Ankara'da gözaltına alındı.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, "Ankara’da gece 00:50’de gözaltına alındım. Hayırdır inşallah. Çankaya Emniyet md götürüyorlar" açıklamasında bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Bayrakçı ile görüşerek, "Kamuoyu Araştırmacısı - SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı saat 00.50'de Ankara'da kaldığı otelden gözaltına alındı. Bayrakçı, gözaltına alındığını bana yolladığı mesajla bildirdi. Kendisi şu an Çankaya Emniyet Müdürlüğü'nde... Gözaltı sebebini öğrenince size de duyuracağım..." açıklamasında bulundu.

Yarkadaş, bir sonraki mesajında "Ankara Emniyet Müdürlüğü ile görüştüm. Hakan Bayrakçı'nın gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendim. Bayrakçı şu an Çankaya Emn. Müdürlüğü'nde tutuluyor. Sabah saatlerinde SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınacak. Bayrakçı'ya geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

SONAR, seçimlere ilişkin genelde AKP'nin canını sıkan sonuçlar açıklayan nadir anket şirketlerinden biri olarak biliniyor.