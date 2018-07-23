AKP'nin 'ücretsiz kanser tedavisi' vaadi aldatmaca çıktı

AKP'nin 'ücretsiz kanser tedavisi’ vaadi asılsız çıktı. SGK kriterlerine göre ilaçların büyük kısmının geri ödeme kapsamında olmadığı ve birçok ilaç için fark ödendiği ortaya çıktı.

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından duyurulan "kanser tedavisinin ücretsiz olacağı" haberinin tahmin edildiği gibi olmadığı ortaya çıktı. Devletin, tedavi ücretlerini karşılaması için uyulması gereken belirli kriterler olduğu ve bu kriterlerin de SGK bünyesindeki Geri Ödeme Komisyonu tarafından karara bağlanmasının gerektiği öğrenildi. Bu nedenle kanser ilaçlarının büyük bir kısmının geri ödeme kapsamında olmadığı ve hastaların birçok ilaç için fark ödediği belirtildi.

Cumhuriyet’ten Şeyma Paşayiğit’in haberine göre SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklik ile kanser ilaçları geri ödeme kapsamına alınsa bile SGK’nin kriterlerinin sağlanmaması halinde yine fark ödenecek. Değişiklik kapsamında “ücretsiz kanser tedavisi” olarak duyurulan ilaç ve cihazlar ise SGK geri ödeme kapsamındaki “fark ödemeleri” kriterlerinden geçemiyor.

Oluşan algının tam aksine, reçetedeki immünoterapi ve akıllı ilaçların parası hâlâ vatandaşlardan alınıyor. Yaklaşık üç ay önce geri ödeme kapsamına alınan Altuzan, Xgeva, Mozopil, Opdivo ve Revlimid isimli kanser ilaçları da SGK’nin “geri ödeme şartlarına” takıldı. Kanser hastaları, kriterlere uymadığı durumlarda bu ilaçları cebinden karşılıyor. SGK ancak kemoterapiden fayda görmeyen ve hastalığın son aşamasına gelen hastalar için ödeme yapıyor.

HASTA YAKINLARINDAN İMZA KAMPANYASI

Bağışıklık sistemini harekete geçiren ‘Keytruda’ ilacı ise geri ödeme listesine alınmak için uzun süredir sıra bekliyor. Kanser yakınları, tümörlerin tedavisinde kullanılan ve muadili bulunmayan bu ilacın karşılanması için imza kampanyası başlattı. Özel izinle alınabilen ilacın bir yıllık masrafının ortalama 362 bin lira olduğunu söyleyen kanser hastası yakınları, ilacın SGK kapsamına girmesi için bekliyor.