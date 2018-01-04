AKP'nin 'silahlı kamp' kurduğu iddiasına ilişkin açıklama

Meral Akşener’in silahlı kamp iddiasına Tokat Belediye Başkanı yanıt verdi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Tokat’ta silahlı eğitim kampları kurulduğu iddiasını yalanladı.

Başkan Eroğlu, “Dün medyadan maalesef şehrimizi töhmet altında bırakacak talihsiz bir açıklama ile karşı karşıya kaldık. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ‘Son dönemlerde üniformalı uzun namlulu silahlı bazı kişiler ortalıkta dolaşıyor. Bunlarla ilgili çok önemli iddialar var. Örneğin Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz’ diyerek siyasi sorumsuzluğa imza atmıştır” dedi.