AKP'nin seçim yatırımları sürüyor: Konutta KDV indirimi

AKP'nin seçim yatırımları devam ediyor. KDV ve tapu harcı oranında indirim gerçekleşti. Konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi. AKP'nin bu hamlesi hem seçim yatırımı, hem de konut satışlarındaki düşüşe karşı bir önem olarak değerlendiriliyor.

AKP'nn seçim yatırımları sürüyor. Şimdi de KDV ve tapu harcı oranında indirim gerçekleşti. Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, konut ve iş yerlerinde binde 15 olarak yeniden belirlendi. Tapu harcı indirimi 2017 yılında gerçekleşmiş, ancak 30 Eylül 2017'de bu düzenlemeler son bulmuştu.