AKP'nin rakı yasağına karşı yeni çözüm

Devletin evde rakı yapılan etil alkolü acılaştırma kararını almasının ardından vatandaş evinde kendi rakısını yapmak için kendi etil alkolünü yapmaya başladı.

Devletin tarımsal etil alkolü acılaştırma kararı alması evde rakı yapanları kara kara düşündürüyor. Facebook'ta 30 bin üyesi olan ‘Evde Rakı Yapımı-Hobiciler İçin Aslan Sütü' isimli grubun kurucusu Uzman Bülent Çağlar, hükümetin aldığı bu kararın imbik satışlarını daha da arttırdığını söylüyor.

Sözcü'den Can Mumay'ın haberine göre hükümetin çıkardığı yeni düzenlemeye göre, evde rakı yapımında kullanılan etil alkol, bundan böyle içerisine dünyadaki en acı kimyasal olarak bilinen ‘denatonyum benzoat' katılarak satılabilecek. Yani artık marketten etil alkol alıp evde yapmak yok. Vatandaş ise çözümü imbik alıp evde kendi etil alkolünü yapmakta buldu.

‘ARTIK MÜMKÜN DEĞİL’

Bülent Çağlar açıklamasında “Etil alkol satışı yasaklanamıyor. Çünkü farklı kullanım alanları var. İçmeyi engellemek için yapılmış bir uygulama. Etil alkol bulmak artık mümkün olmayacak. Bu karar %98’lik kısımı etkiledi. Bu olayla birlikte nasıl alkol elde edeceğiz diye bunalıma girenler bile var” şeklinde konuştu.

İMBİK SATIŞLARI PATLADI

Yayınlanan karar ile imbik satışlarının patladığını söyleyen Çağlar ”Bu karar imbik satışlarını patlattı. İmbik olmadan alkol damıtamazsınız. Çok meşakat gerektiren bir olay. Önce bir fermantasyon yapacaksınız o fermantasyon neticesinde bir sıvının içerisinde alkol oluşacak. Bakteriler şekeri yiyerek alkole çevirecek. Sonra onun içindeki alkolü imbik yardımı ile damıtıp ihtiyacımız olan alkolü elde edebiliyoruz. Bu aşamalar zor aşamalar. Herkesin tek çaresi imbik tedarik etmek. Bu durumun başka yolu yok” dedi.

CİDDİ BİR SAĞLIK TEHDİDİ SÖZ KONUSU

Bu kararın merdiven altı üreticileri iştahlandıracağını belirten Bülent Çağlar ”Bu karar merdiven altı üreticileri iştahlandıracaktır. Çünkü etil alkole talep var. Evdeki etil alkol stokları bittiğinde ben ciddi bir sağlık tehdidi görüyorum” dedi.