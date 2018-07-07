AKP'nin kayyumu yıktırdığı Newroz Anıtı yerine saat kulesi diktirdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde belediyeye atanan kayyum, geçen Mart ayında Newroz Anıtı'nı yıktırmıştı. Şimdi de anıtın yerine saat kulesi dikildi.

Mardin Nusaybin'de Newroz Bulvarı’nda bulunan ve 16 kişiyi sembolize eden Newroz Anıtı'nın AKP'nin atadığı kayyum tarafından yıktırılmasının ardından şimdi de aynı yere saat kulesi dikildi.

Mardin’in Nusaybin Belediyesi’ne kayyum olarak atanan ilçe kaymakamı Ergün Baysal geçen Mart ayı sonlarında, 1992 yılında kentte yapılan Newroz kutlamaları sırasında yaşamını yitiren 16 kişinin anısına yapılan Newroz Anıtı’nı yıktırmıştı.

Demokratik Bölgeler Partili (DBP) belediyelere atanan kayyumlar, daha önce de birçok anıtı yerinden sökerek yerlerine saat kuleleri dikmişti. Mardin’in Kızıltepe ilçesinde evinin önünde babası ile birlikte öldürülen Uğur Kaymaz’ın kaldırılan heykelinin yerine kayyum atanan Kızıltepe Belediyesi tarafından saat kulesi dikilmişti.