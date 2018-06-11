AKP'nin kayyumu Sabah: MESAM'da siyaset yoktur

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ne (MESAM) AKP tarafından kayyum olarak atanan Coşkun sabah, genel kurulda yaşananlar hakkında konuştu.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) AKP tarafından atanan kayyum heyeti üyelerinden Coşkun Sabah ve Recep Ergül, mayıs ayında gerçekleştirilen "MESAM 9. Olağanüstü ve 15. Olağan Genel Kurulu"na ilişkin açıklamada bulundu.

Sabah, MESAM'ın ısrarla siyasi bir ortama çekilmek istendiği iddia ederek "Biz buna şiddetle karşıyız. MESAM'da siyaset yoktur. MESAM'da parti ayrımı, dil, din, mezhep ayrımı yoktur. Bunu üstüne basa basa söylüyoruz ve bundan çok rahatsızız." dedi. Arif Sağ gibi MESAM'dan daha önce ihraç edilen üyelerin genel kurul oylamasıyla kurulun olduğu salona alındığını ifade eden Sabah "Biz bu süreci hukukçularımıza danıştık. Şaşırdığımız ve beklemediğimiz bir olaydı. 2 hukukçumuzdan aldığımız kesin yanıt şudur ki 'haysiyet kurulu tarafından ihraç edilen üyeler, sadece ve sadece yargı yoluyla tekrar üyeliğe dönebilirler.' Yani yargı süreci başlar, yargı sonuçlanır, hakim kararını açıklar, ya MESAM üyeliğine dönmüştür ya da ihraç süresi devam eder. Biz de bu durum karşısında kurulda salonu terk etme kararı aldık ve uyguladık. Bu olay gerçekten tartışmasız bir ihlaldir" dedi.

Recep Ergül ise "Mali ve idari açıdan, bakanlığın denetimine tabidir. Bakanlık son 10 yılda, defalarca kez MESAM'a uyarı vermiş olmasına rağmen, gereği yerine getirilmemiştir. Bunlar, teknik konulardır. Mevzuata uymamak, usulsüzlük yapmak ve benzeri konulardır. Siyasi bir zemine taşınmasını hayretler içinde izliyor ve üzülüyoruz." ifadelerini kullandı. Recep Ergül, Haysiyet Kurulu tarafından mobbing yaptığı, çalışmaları engellediği ve kurul üyesi Kadir Tapucu'yu tehdit ettiği iddiasıyla üyelikten atılmıştı.