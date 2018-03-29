AKP'nin kayyumu Nusaybin'deki Newroz Anıtı'nı yıktırdı!

AKP hükümeti tarafından Nusaybin Belediyesi’ne atanan kayyum, 1992 yılı Newroz kutlamaları sırasında öldürülen 16 kişi anısına yapılan Newroz Anıtı’nı yıktı.

Mardin'in Nusaybin Belediyesi’ne atanan kayyum, 1992 Newroz kutlamaları sırasında öldürülen 16 kişinin anısına yapılan Newroz Anıtı’nı yıktı. Belediye, anıtın yerine saat kulesi dikeceğini duyurdu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Nusaybin Belediyesi’ne kayyum olarak atanan kaymakam Ergün Baysal, 1992 yılında kentte yapılan Newroz kutlamaları sırasında açılan ateş sonucu öldürülen 16 yurttaş anısına yapılan Newroz Anıtı’nı yıktırdı. Devrim Mahallesi’nde bulunan Newroz kavşağında bulunan ve 16 yurttaşı sembolize eden kurşunlanmış eller ile Newroz’u temsil eden meşalelerinde yer aldığı anıt, belediyeye bağlı ekipleri tarafından kepçe ile tamamen yıkıldı.

Sosyal medya hesabında yıkımın fotoğrafını paylaşan belediye, anıtın yerine saat kulesi yapacağını duyurdu.