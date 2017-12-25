AKP'nin kahraman kaymakamı da ihraç edildi

HDP'li vekilleri hedef aldığı dönemde AKP tarafından kahraman ilan edilen kaymakam Kadir Güntepe de KHK ile ihraç edildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe de dün çıkarılan KHK ile ihraç edildi.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Güntepe, Beytüşşebap'ta kaymakamlık yaptığı dönemde Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat'a (JÖH) ait twitter hesaplarını kullanmasıyla gündeme gelmişti. HDP milletvekillerine sık sık hakaret eden Güntepe, HDP Milletvekili Ferhat Encu için, "Bana bak çapsız vekil! O mesajı tıpış tıpış sileceksin! Değil sen, feriştahınız gelse mücadelemden vazgeçmeyeceğim" demişti.

27 Ocak 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaymakamlar toplantısında Güntepe'ye yakın ilgi göstermişti.