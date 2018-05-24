AKP'nin 'İzmir'i İstanbullaştırma' projelerine yenisi eklendi: Altından yine Sancak çıktı

AKP'nin yaşama geçirdiği, CHP'li yerel yönetimin de desteklediği 'İzmir'in İstanbullaştırılması' adı altındaki yıkım ve saldırı projesi devam ediyor. İzmir'in göbeğine Folkart kulelerini saplayan Sancak grubu, şimdi de Halkapınar'da TCDD'ye ait hisselerin de bulunduğu kamu arazisine 93 konut, 541 rezidans ofis, 22 zemin ofis, 17 ticari dükkandan oluşan 285 milyon liralık yatırıma hazırlanıyor. Projenin ÇED süreci başladı.

AKP'ye ve Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla tanınan, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'yla da yakın ilişkiler kuran Sancak ailesine ait Folkart firması, "İzmir'in İstanbullaşması" adı altındaki proje kapsamında, kentin kimliğine ve kültürel mirasına yönelik saldırılarını sürdürüyor.

2010 yılında kamu arsası olan Tekel arsaları üzerine Folkart kuleleri inşaatını başlatan ve kentin silüetini bozan kuleleri kısa sürede inşa eden Sancak ailesi, şimdi de Halkapınar'da TCDD'ye ait hisselerin de bulunduğu kamu arazisi üzerinde yeni bir projeye başlıyor.

Projenin ÇED sürecinin başladığı duyurusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde yayınlandı.

Emlak News'ün haberine göre Halkapınar mahallesi 7804 ada 2, 3 ve 4 numaralı parsel üzerinde gerçekleştirilecek olan proje, 20 bin 715 metrekareyi kaplayacak. Folkart Halkapınar Toplu Konut ve Ticaret Merkezi projesi adını taşıyan projede 93 konut, 541 rezidans ofis, 22 zemin ofis, 17 ticari dükkan yer alacak.

285 milyon lira yatırım bedeliyle yaşama geçirilecek olan projede açık yüzme havuzu, spor alanı, açık ve kapalı otopark alanı gibi alanlar bulunacak.

Proje alanının güneyinden metro hattı/demiryolu güzergahı geçiyor, kuzeyinde ise Mürselpaşa Bulvarı yan yolu bulunuyor. Bölgede karayolu yol genişletme çalışmaları sürdürülüyor.