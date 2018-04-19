AKP'nin 'erken erken seçim görüşülsün' teklifi TBMM'de kabul edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçim yapılacağı açıklamasının ardından meclise seçim için önerge sunulmuştu.
Erken seçimin görüşülmesini öngören AKP önergesi, TBMM'de yapılan oylamada AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi.
Önerinin kabul edilmesiyle erken seçimi görüşecek komisyon bu akşam toplanacak.
Seçim teklifi ise yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel kurulda milletvekillerinin yarıdan bir fazlasının oyuyla seçim kararı alınabilecek.
Genel kuruldaki karar sonrası YSK'nın cumartesi günü seçim takvimini açıklaması bekleniyor.