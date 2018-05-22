AKP'nin 'bedava sağlık' palavrası çöktü: 14 noktada para ödüyoruz

AKP'nin yıllardır her seçim döneminde propaganda ettiği 'bedava sağlık' palavrasına artık kimse inanmıyor. Çünkü hastaneye her yolu düşen 14 ayrı noktada ödeme yapmak zorunda kalıyor. İşte sağlık hizmeti almak için ödediğimiz ücretler...

AKP hükümetinin yıllardır her fırsatta dile getirdiği “Sağlık hizmetlerini bedava yaptık” söylemi gerçeği yansıtmıyor. 18 yaşın altındakiler de dahil, SGK güvencesiyle çalışanlar veya emekliler, randevu aşamasından başlayarak tam 14 noktada ücret ödüyor.

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre bu kesintiler hastanenin türüne, aldığı ilaç ve tedaviye göre farklılık gösterse de, devlet hastanesine adım atan kişinin cebinden bir günde en az 20 TL çıkıyor. Özellikle ilaç, ameliyat, yatak, yüzde 200'e kadar artış öngören "bıçak parası" derken fatura daha da kabarıyor.

SGK güvencesindeki hastalara baktıklarını iddia eden özel hastanelerde ise doktor veya profesör farkıyla birlikte muayene faturası 500 TL'yi de geçiyor.

'SOYGUN ANLAŞILMASIN DİYE PARAYI ELDEN ALMIYORLAR'

CHP Sağlık Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, hükümetin “Sağlık hizmetleri bedava” diyerek halkı kandırdığını belirterek, “Parayı elden almıyorlar ki soygun anlaşılmasın. Eğer vatandaş araştırırsa paranın maaşından kesildiğini fark ediyor” dedi.

RANDEVUYLA BAŞLIYOR

Atıcı, bu durumun daha randevu alınırken başladığını öne sürerek, süreci şöyle anlattı:

“Merkezi Randevu Sistemi'ni aradığınızda en az 4 TL kesiliyor. Hastaneye geldiniz, kayıt yaptırdınız, daha doktoru görmeden 11 TL daha. Doktor muayene ediyor, reçete yazıyor, 3 TL. İlaç bedelinin yüzde 10'u sigortalıya, yüzde 20'si de bakmakla yükümlü olduğu kişiye ödetiliyor. 3 taneden fazla her ilaç için 1 TL kesiliyor. Orada da eczacı genellikle doktorun yazdığını değil eşdeğer ilacı öneriyor. Hasta orijinalini kendi cebinden alsa bile ikinci kez doktora gittiğinde ilk reçeteyi de maaştan kesiyorlar. Ameliyat gerekiyorsa ileri tarihe gün veriyorlar. Eğer durum acilse özel ameliyat ücretini de alıyorlar. Eskiden bıçak parası doktora kalmış bir şeydi. Şimdi yüzde 30'la başlayan uygulama yüzde 200'e kadar çıkıyor. Bitmiyor, oda ücretini de hastadan kesiyorlar. Çift yataklı odalarda standart yatak tarifesinin 1.5 katı, tek yataklı odalarda ise 3 katı uygulanıyor.”

ACİL DE BEDAVA DEĞİL

Atıcı, acil servisin de bedava olmadığını belirterek, “Eğer doktor muayene ederse hemen yeşil alan düğmesine basıp polikliniğe geçirerek ücret alıyorlar” dedi.

Grafik: Aydın Gündüz - Sözcü

OECD'DE SAĞLIĞA EN AZ PAY AYIRAN ÜLKEYİZ

DELOITTE'un “2018 Global Sağlık Hizmetleri Görünüm Raporu”na göre Türkiye, sağlığın gayri safi yurtiçi hasıladan (GSYH) aldığı yüzde 4.6 payla OECD ülkeleri arasında en son sırada.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2016'da toplam sağlık harcamaları 119 milyar 756 milyon TL olarak gerçekleşti. Hane halkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması, yüzde 13 artarak 19 milyar 562 milyon TL oldu. ABD ise GSYH'den aldığı yüzde 16.9 payla sağlık hizmetlerine en çok para (yılda 3 milyar dolardan fazla) harcayan ülke.

Türkiye'de sağlık harcamaları bütçeden de çok az pay alıyor. 2017 yılı için Sağlık Bakanlığı'na ayrılan 111 milyar liralık bütçe içerisinde halk sağlığına ayrılan pay ise sadece 362 milyon TL.