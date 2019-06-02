AKP'nin bankamatik memurları: Yatmaya geldik, bir de üstüne belediyem para veriyor, canım belediyem

İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Birimi’nde kadro bulan Özlem Şentürk, sosyal medya hesabından tepki çeken bir gönderi yayınladı. Şentürk, 'Yatmaya geldik bide üstüne para veriyorlar canım belediyem' notuyla ayak ayak üstüne attığı bir fotoğrafı paylaştı.

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet eski belediye başkanı Nevzat Doğan'ın İzmit Belediyesi'ni getirdiği son durumu afişe etti. Hürriyet'in bahsettiği belediye çalışanının yaptığı sosyal medya paylaşımını kimin yaptığı belli oldu. İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Birimi’nde kadro bulan Özlem Şentürk, sosyal medya hesabından tepki çeken bir gönderi yayınladı. Şentürk, “Yatmaya geldik bide üstüne para veriyorlar canım belediyem” notuyla ayak ayak üstüne attığı bir fotoğrafı paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesi'nin "borçsuz" olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Fatma Kaplan Hürriyet, "Resmi olarak 207 milyon borç bulunuyor" açıklaması yapmıştı.