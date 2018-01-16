AKP'nin 'Afrin' planı: Detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün 'Her an başlayabilir' dediği Afrin operasyonuna ilişkin detaylar belli oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hazırlıklar tamam, her an başlayabilir" dediği Afrin operasyonu için yeni bilgiler ortaya çıktı.

AKP'nin Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi ÖSO ile birlikte hareket edeceği belirtiliyor.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, öne çıkan planın önce ÖSO, ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Suriye’ye girmesi olduğu iddia ediliyor.

Buna göre Afrin’e yönelik harekâtta önce topçu birlikleri yoğun bombardıman yapacak. Ardından önce ÖSO, daha sonra TSK’ye bağlı zırhlı birlikler ÖSO’ya destek vermek amacıyla Suriye’ye girecekler. Habere göre, bu plan kapsamında İdlib’de bulunan TSK unsurlarının bir bölümü de Afrin’i güneyden vuracak. TSK planları içinde PYD güçlerinin havadan lojistik destek aldığı Minnak Havaalanı’nın da ele geçirilmesi bulunuyor.