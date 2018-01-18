AKP'lilerin kafasında erken seçim tarihi hazır

AKP erken seçim gündemini ısrarla reddetse de AKP'li isimlerden konuya ilişkin açıklama gelmeye devam ediyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP'de önemli görevler almış bir isimle yaptığı görüşmeyi aktardı:

Dün AK Parti’nin kuruluşundan bu yana içinde olan önemli bir isimle sohbet ediyorduk.

AK Parti’yle ilgili olumlu olumsuz ne varsa gayet açık yüreklilikle anlatıyordu.

Epey bir sohbet ettik.

Sonunda kendisine, “Herkes erken seçim olma ihtimalini yüksek görüyor. Var mı böyle bir ihtimal?” diye sordum.

Güldü.

“Bunu ilk sen söyledin, unutmuyorum. Referandum gecesi erken seçim olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledin” dedi.

Israr ettim.

“Olur mu, olmaz mı?” diyerek.

“Şu anda partide öyle bir hava yok” dedikten sonra ekledi:

“Keşke olsa.”

“Niye?” diye sordum.

“Bu yıl 15 Temmuz pazara denk geliyor. 15 Temmuz Pazar günü bir seçim olsa, iyi olmaz mı?”