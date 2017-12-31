AKP'liler 2002'den daha zengin, emekçiler daha yoksul! AKP'den skandal kıyaslama

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 2002 yılındaki asgari ücretle şimdiki asgari ücreti kıyasladı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Hak-İş Sendikası isimli AKP'li sendikayı kabul etti.

Burada asgari ücrete yapılan zamla ilgili konuşan Çavuşoğlu, 2002'deki asgari ücret ile şimdiki asgari ücretin kıyaslamasını yaptı.

Dört kişilik bir ailenin sadece sağlıklı gıda harcamasının bin 567 TL olduğunu görmezden gelen, ancak yine de kıyaslamayı şimdiki asgari ücrete karşılık gelen "en ucuz gıda ürünleri" üzerinden yapan Çavuşoğlu, “Asgari ücret bin 603 olarak tespit ve tayin edilmiştir. 3 kişilik evli bir ailede bu rakam bin 709 liraya çıkıyor. Bu rakam yüzde 14’lük artış oranına tevekkül ediyor. Geçen yıl enflasyon rakamlarının üzerindedir. Türkiye’nin büyümesiyle beraber bu rakamlar ileriki yıllarda yükselecektir. Bizim siyasetimizin bakış açısı, hizmet, millet odaklıdır. 2002 yılında asgari ücret 284 lira iken dolar karşılığı 114 dolarmış. Bugün asgari ücret bin 603 lira dolar karşılığı 422 dolar. 2002 yılında 184 liralık asgari ücretle 575 litre süt alınıyormuş. Bugünkü asgari ücretle bin 324 litre süt alıyoruz. 2002 yılında 20.6 kilogram et alınıyormuş. Bugün ise 51,7 kilo et alınıyor. 2002 yılında 146 litre mazot alabiliyormuş. Mazot o zaman 1,26 lira iken, bugün 5,30 lira. Bugünkü asgari ücretle 318 litre alınıyor. Daha fazla geziliyor. Yollar da güzel” dedi.