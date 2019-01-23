AKP'li yıllarda uyuşturucu bağımlılığı: Tedavi başvurusunda yüzde 2 bin 200 artış!

Sağlık Bakanlığının bir soru önergesine verdiği yanıt, AKP'li yıllarda uyuşturucu bağımlılığını geldiği noktayı gözler önüne serdi. Alkol ve madde bağımlılığına ilişkin tüm tedavi merkezlerine 2004’te yapılan başvuru sayısı 11 bin 239 iken, bu rakam 2017’de 257 bin 429, 2018’in ilk 6 ayında ise 137 bin 455 oldu. Son 13 yılda madde bağımlılığı nedeniyle tedavi görenlerde yüzde 2 bin 200’lük artış yaşandı. Bonzai ve metamfetamin kullanımında adeta patlama yaşandı.

Madde ve alkol bağımlılığındaki artışı, tedavi merkezlerine başvuranların sayısı gözler önüne serdi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in sorusuna Sağlık Bakanlığı tarafından verilen yanıta göre alkol ve madde bağımlılığına ilişkin tüm tedavi merkezlerine 2004’te yapılan başvuru sayısı 11 bin 239 iken bu rakam 2017’de 257 bin 429, 2018’in ilk 6 ayında ise 137 bin 455 oldu. Son 13 yılda madde bağımlılığı nedeniyle tedavi görenlerde yüzde 2 bin 200’lük artış yaşandı.

2004 yılında madde bağımlılığı nedeniyle yatan hasta sayısı 1417 iken bu sayı 2017’de 15 bin 885’e yükseldi. Son 13 yılda yatan hasta sayısında artış oranı ise yüzde bin 200 oldu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği yanıt, alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle hastanelere başvuranların sayısında rekor düzeyde artış olduğunu ortaya koydu.

Yanıta göre 2012 yılında madde bağımlılığı tedavisi gören 15 yaş altında 25 çocuk bulunurken bu sayı 2017 yılında 39’a çıktı. 2017 yılında 15 yaş altında 17 kız çocuğu madde bağımlılığı tedavisi gördü. 2012 yılında 15-19 yaş arasında 789 kişi tedavi görürken bu sayı 2017 yılında 1502’e yükseldi.

Yanıtta yer alan diğer ayrıntılar şu şekilde:

MADDE BAĞIMLILIĞI EN ÇOK GENÇLERİ VURDU

Sağlık Bakanlığının verdiği yanıt; 20 ve 35 yaş arasında gençlerin madde kullanımında son yedi yılda ortaya çıkan korkunç artışı ortaya serdi. Madde bağımlılığı nedeniyle 2012 yılında 20 ve 35 yaş arasında 3155 kişi tedavi olurken bu sayı 2017 yılında 8211’e çıktı. 2017 yılında madde bağımlılığı nedeniyle tedavi olan 8511 gencin 283’ü ise kadın.

BONZAİ VE METAMFETAMİN KULLANIMINDA PATLAMA

Antmen’e verilen yanıtta göze çarpan bir başka konu da bonzai ve metamfetamin kullanımını nedeniyle tedavi görenlerin sayısındaki artış. Yanıta göre 2012 yılında 43 kişi bonzai, 1 kişi de metamfetamin nedeniyle tedavi oldu. 2017 yılında bonzai nedeniyle tedavi görenlerin sayısı 2240’a yükselirken 751 kişi de metamfetamin nedeniyle tedavi oldu.