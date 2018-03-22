AKP'li Yazıcı'dan ittifak açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Habertürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'in sorularını yanıtladı. Yazıcı, erken seçimle ilgili olarak "Gerekli kılacak sebep yok" dedi.

Yazıcı'nın açıklamaları şöyle:

"Türkiye 2016 ve 2017'de çok önemli bir projeyi hayata geçirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modeline geçildi. En az 50+1 oy alınması şart. Nasıl sağlayacaksınız bunu? Türkiye'de siyasi ortamı, aktörleri, sosyolojik olarak birbirine yakın kümeleri bir yerde bütünleştirmeyi de zorunlu hale getiren bir sistem.

Bir ittifak protokolü yok ama ittifakımız doğal. Düzenleme nesnel düzenlemedir. A partisi, B partisi yok.

SAADET PARTİSİ SORUSUNA YANIT

Kapımız açık, kimseye kapımızı kapatmadık. Yakınlık içinde olan partilere ittifak açıktır.

OHAL UZATILACAK MI?

OHAL tercih edilen bir yönetim biçimi değil. Biz arzu etmedik, illa bu ülkeyi OHAL ile yönetelim. Koşullar getirdi. Travmatik ortamdan çıkışın olağan yönetim ile mümkünatı var mıydı? Bu koşullar kalktı mı hükümet değerlendirir."