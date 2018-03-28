AKP'li Yazcı'dan Kılıçdaroğlu'na 'Erdoğan' tehdidi: Bedelini ödeyecek

AKP'li Hayati Yazcı, partisinin grup toplantısında 'FETÖ'nün bir numaralı sanığı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır' açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'Bunun bedelini mutlaka ödeyecektir' dedi.

AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında söylediği "FETÖ'nün bir numaralı sanığı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır!" sözleriyle ilgili olarak "CHP Genel Başkanı aymaz bir biçimde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, 'FETÖ'nün başı, siyasi ayağı' demek suretiyle suç isnadında bulunmuştur, çok ağır bir şekilde iftira etmiştir. Bunun bedelini mutlaka ödeyecektir" dedi.

Yazıcı şunları söyledi:

Maalesef ana muhalefet Partisi Genel Başkanı tabiri caizse freni patlamış, kontrolünü kaybetmiş bir kamyon gibi hemen hemen her salı günü sağa sola çarpıyor, bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almış bulunuyor. Bu söylemin sahibi, gerçekten objektif bir değerlendirmeye tabi tuttuğunuzda farik ve mümeyyiz olma vasfını yitirmiş bir görüntü veriyor. Bu söylemin şeref ve haysiyetle, insanlık değerleriyle bağdaşır hiçbir tarafı yok. Gerçeklikten yoksun, gündem değiştirmeye, kendisiyle alakalı gündem oluşturmaya yönelik bir söylem"

"Bugüne kadar hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, bugün Kılıçdaroğlu'nun kullandığı sözcüklere benzer, bunların hatta dörtte biri oranında ağır içerikli söylemde bulunulmuş değildir. Kendisi (Kılıçdaroğlu) çok kullanır '15 Temmuz kontrollü darbe.' Sanırım bunları birilerinin kontrolüyle dile getirmektedir" diyen Yazıcı, "Bu söylemin arkasındaki suflör FETÖ'dür çünkü Türkiye'de FETÖ ile kim etkin mücadele ediyorsa, kim son derece kararlı bir tutum sergiliyorsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde o kişi vardır. Dünya alem biliyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi, televizyonlardan millete çağrısı bu aziz milletin bu alçak darbecilere karşı sokakta coşmasının muharrik noktasıdır. Bu sebeple aziz milletimiz, vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımıza medyunu şükrandır. Bunu tersine çevirmekle ne elde edecek? Bunun hesabını verecek, bunun hesabı sorulacak" ifadelerini kullandı.