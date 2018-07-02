AKP'li vekilin eşi Milli Eğitim Bakanlığı'na müşavir yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tartışma yaratacak bir atamaya imza attı. AKP Afyon milletvekili Ali Özkaya'nın eşi Nur Özkaya, açıktan atamayla Milli Eğitim Bakanlığı'na müşavir yapıldı. AKP'de kadın kolları eski başkan yardımcısı da olan Özkaya, birinci derece bakanlık müşaviri olarak atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tartışma yaratacak bir atamaya imza attı. AKP Afyon Milletvekili Ali Özkaya'nın eşi Nur Özkaya, MEB'e açıktan atamayla müşavir yapıldı. AKP'de kadın kolları eski başkan yardımcısı da olan Nur Özkaya, 3600 ek gösterge üzerinden birinci derece bakanlık müşaviri olarak atandı.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre AKP’li vekil Ali Özkaya, yaptığı açıklamada atamayı savundu. Özkaya, "Bu atama normal bir şey. Eşim, çocuk gelişimi bölümü mezunu. Özel rehabilitasyon merkezi yöneticisi. Hem partide hem de cumhurbaşkanımızla yıllarca çalışmış biri. Bu konunun içinde. Sokakta olan biri değil. İşinin ehli biri. Alanı konusunda uzman. Bizim eşimiz olması vatandaş olarak hakkının savunulmasına engel değil ki" diye konuştu.

KARDEŞİ DE DAİRE BAŞKANI YAPILMIŞTI

Nur Özkaya'nın MEB'de görevli kardeşi Osman Sağ'ın da bir süre önce Çalışma Bakanlığı'na İdari Mali İşler Daire Başkanı yapıldığı ortaya çıktı.