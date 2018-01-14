AKP'li vekilin damadı 14 şirkete kayyum olarak atandı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, bu kez damadıyla tartışma konusu oldu. Demiröz’ün damadı Halil İbrahim Akyıldız'ın 14 şirkete 'kayyum' olarak atandığı iddia edildi.

Fethullah Gülen'i ziyareti sırasında çekildiği fotoğrafla gündeme gelen AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, bu kez damadıyla tartışma konusu oldu. Demiröz’ün damadı Halil İbrahim Akyıldız'ın 14 şirkete ''kayyum'' olarak atandığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre Demiröz’ün kardeşi, eski AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı Nevzat Demiröz’ün kayyum olarak tercih edilmişti. Nevzat Demiröz, özellikle cemaatle ilişkilendirilen Koza Grubu’na atanan kayyım heyetinde yer almıştı. Demiröz’ün kardeşi 10’u aşkın şirkete kayyum olarak atanmıştı.

Söz konusu haberde, Demiröz’ün kardeşinin yanı sıra damadı Halil İbrahim Akyıldız’ın da kayyum olarak atandığı, Demiröz’ün kızı Betül Akyıldız’ın eşi İbrahim Akyıldız'ın, 'FETÖ' soruşturmaları nedeniyle kayyım atanan şirketlerde tercih edilen isim olduğu ve halen 14 şirkette yönetim kurulu üyesi olarak ismi göründüğü ileri sürüldü.

İşte damadın yönetiminde bulunduğu 14 şirket:

- Dumankaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ.

- Milsan Demirçekme Sanayi ve Ticaret AŞ.

- Dumankaya Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ.

- Shov Oto Sanayi ve Ticaret AŞ.

- Dumankaya Dış Ticaret ve Pazarlama AŞ.

- Dumankaya Holding AŞ.

- RS Mağaza Geliştirme Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Tasfiye halinde)

- Uniplast Plastik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret AŞ.

- Dumankaya Pusula Yönetim Hizmetleri ve Ticaret AŞ.

- Zet Zeki Bina ve Ev Teknoloji Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ.

- DKaya Gayrimenkul ve İnşaat AŞ.

- Dumankaya Kentsel Dönüşüm Proje Geliştirme AŞ.

- Dumankaya Teknoloji AŞ.

- Dumankaya ve Mazaya İnşaat AŞ.