AKP'li vekil plaj voleybolundan rahatsız: Ramazan geldi, başka yerde oynasınlar

Aydın'da Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde her yıl mayıın ikinci yarısında geleneksel olarak düzenlenen Türkiye Voleybol Federasyonu Pro Beach Tour Aydın etabından AKP'li milletvekili Abdurrahman Öz rahatsız oldu. Vekil Öz, plaj voleybolu etkinliğinin bu yıl Ramazan ayına denk geldiğini ve kent meydanı yakınında Bey Camisi'nin bulunduğunu belirterek "Etkinlik Ramazan'ın manevi havasına uygun değil" dedi.

Aydın'da Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, her yıl mayıs ayının ikinci yarısında geleneksel olarak düzenlenen Türkiye Voleybol Federasyonu Pro Beach Tour Aydın etabından, AKP'li milletvekili rahatsız oldu.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP Aydın milletvekili Abdurrahman Öz, “Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni Ramazan ayının manevi havasına uygun davranmaya davet ediyorum. Plaj voleybolu faaliyetlerinin Efeler ilçemizde bulunan Bey Camii’nin yanı başında değil de birbirinden güzel plajlarımızın bulunduğu Didim veya Kuşadası ilçelerinde yapılmasının uygun olacağını, Aydın kamuoyu ile paylaşıyorum. Saygı ve hassasiyet her şeydir" dedi.

'YILLARDIR AYNI TARİHTE YAPILIYOR'

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Aydın Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Necmettin Ünüvar ise AKP’li vekilin sözlerine tepki gösterdi. Ünüvar, “Sayın Abdurrahman Öz'ün plaj voleybolu ile ilgili açıklamasını üzüntüyle öğrendim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle plaj voleybolu müsabakaları 3 yıldır aynı tarihte yapılmaktadır. Bu turnuva Türkiye ve Dünya Voleybol Federasyonları tarafından yapılmaktadır ve herkesin bildiği gibi Türkiye Voleybol Federasyonu Sayın Öz'ün partisi tarafından oluşturulan hükümete bağlıdır. Sayın Öz; plaj voleybolunu ramazan ayı ile örtüştürmekte ve bu ayın manevi havasına uygun olmadığını ifade etmektedir” şeklinde konuştu.

Ünüvar, “Bu turnuva olimpiyatlara puan veren uluslararası bir organizasyondur. Yaklaşık 25 ülkeden 150 sporcu katılmaktadır. Ve artık bu büyük turnuvalar şehrin en görkemli kent meydanlarında yapılmaktadır. Böyle büyük bir uluslararası organizasyon için seçilmiş birkaç kentten biriyiz ve bu turnuva 30'a yakın ülkede televizyonlardan izlenecektir” ifadelerini kullandı.