AKP'li vekil Metiner'den Abdullah Gül'e: Darbecilerin siyasi itleri

AKP milletvekili Mehmet Metiner, Abdullah Gül'e "Darbecilerin siyasi itleri" ithamında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e KHK açıklaması sonrası tepki göstermesiyle AKP'li vekiller de konum almaya başladı.

AKP milletvekili Mehmet Metiner, Gül'e "Darbecilerin siyasi itleri" şeklinde ithamda bulundu. Metiner, Star'daki köşesinde isim vermeden Gül'e yüklendi.

“Kafasında ‘hinlik ve muğlaklık’ olanlar KHK’da muğlaklık olduğunu söylüyorlar” diyen Metiner, “Ne yani, 15 Temmuz ve devamındaki 16 Temmuz’da yanıbaşındaki kardeşini, bacısını ve gencecik evladını hunharca öldüren o teröristlere bir de gül mü dağıtacaktı halkımız. Varsın o darbeci teröristlerin 'siyasi itler'i ürümeye devam etsinler. Ama biz asla darbeci teröristlere gül dağıtanlardan olmayız!” ifadelerini kullandı.