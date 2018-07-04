AKP'li vekil: Dedem matematiği icat etmeseydi Batılılar bakkal hesabı yapamazdı

Erdoğan'ın şoförüyken AKP'den milletvekili seçilen ve geçen dönem TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi yapılan Ahmet Hamdi Çamlı, matematik ve uzay bilimlerini İslam medeniyeti tarafından icat edildiğini, bu bilimler olmasa Batılıların bakkal hesabı bile yapamayacaklarını söyledi. Roma rakamlarına 'kazık', Avrupalılara 'sarhoş' diyen Çamlı, 'Hırsızlık istemiyoruz' dedi.

Tayyip Erdoğan'ın şoförüyken AKP'den İstanbul milletvekili yapılan ve bir dönem önce TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi de olan Ahmet Hamdi Çamlı, Perpa ziyareti sırasında basına açıklama yaptı.

Çamlı konuşmasının bir kısmında, matematik ve uzay bilimlerini İslam medeniyeti tarafından icat ettiğini ve bu bilimlerin olmaması halinde Batılıların bakkal hesabı dahi yapılamayacağını ifade etti.

'BENİM DEDEM MATEMATİĞİ, MÜHENDİSLİĞİ İCAT ETMESEYDİ...'

Çamlı konuşması sırasında şu ifadeleri kullandı:

“Benim dedem matematiği, mühendisliği icat etmemiş olsaydı, bugün bu Alman, bu Amerikan, bu Trump’a New York’ta oturduğu yerden bakkaldan bir torba kahvaltılık al gel ve o kahvaltılığın hesabını çıkar deseydin, benim dedem matematiği, ilmi, bilimi, teknolojiyi icat etmemiş olsaydı Trump Efendi, Macron git şuradan bir kahvaltılık al kahvaltı yapalım sonra da bana hesabını çıkar deseydik, vallahi billahi hesabı çıkarmak için duvar kadar tahtaya ihtiyaç duyardı."

'ROMA RAKAMLARI VAR YA, BİR KAZIK, İKİ KAZIK…'

Çamlı konuşmasının devamında Roma rakamlarını "kazık" olarak ifade ederek şöyle devam etti:

“Roma rakamları var ya bildiğimiz bir kazık iki kazık, v, çarpı yanına bir kazık koy bunlarla uğraşacaktık. Benim dedem ona dedi ki ‘geri zekalı, bak bu iş böyle olmaz. Al şu sıfırı, çarpmayı bölmeyi de hesap yapmayı öğren dedi’ ve dedemi öldürdü. Bütün bu ilimi, bilimi, teknolojiyi, dedemin kütüphanesinden çaldı ve bir tane adam kalmayacasına hepsini katletti."

Çamlı'nın konuşmaları Twitter'daki "Az Önce Oldu" adlı hesaptan şöyle yayınlandı:





AVRUPALILARA: SARHOŞ

Endülüs Emevileri döneminden bahseden Çamlı, Avrupalıları kastederek “Teknolojiyi üretecek, icat edecek kafa yok sarhoş adam yani adam öldürmeye endeksli” dedi. Çamlı Avrupa insanlarının kökeni için “Adam öldürmeye endeksli, sarhoş” nitelemesinde bulundu.

'KÜRESEL HIRSIZLAR, ZALİMLER…'

Konuşmasında “küresel hırsızlar, zalimler” diye tanımladığı grupların, Türkiye'ye saldırılarda bulunduğunu söyleyen Çamlı, “Adalet istiyoruz, hırsızlık istemiyoruz” dedi.

Siyasi, ideolojik ve mezhep olarak ayrıştığımızı ifade eden Çamlı devam eden konuşmasında öz eleştiride bulundu.

'ŞU KUMAŞI DİKECEK MAKİNEMİZ YOK'

Üzerindeki ceketi göstererek, “Şu kumaşı dikecek bir dikiş makinemiz yok ama solculukta bizden ilerde kimse yok. Sağcılıkta bizden ilerde kimse yok” ifadelerinde bulunarak “Ha bu gavurun makinesi olmasa çırılçıplak gezeceğiz sokakta” diye belirtti.

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU'NDA GÖREV ALDI

Ahmet Hamdi Çamlı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu günlerden bu yana gönüllü şoförlüğünü yapmıştı. 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri’nde İstanbul'dan AKP milletvekili seçilen Çamlı, TBMM’de Milli Eğitim Komisyonu’ndan görev almıştı.